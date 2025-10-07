07 Ekim 2025, Salı

Alkollü sürücü aydınlatma direğini devirip refüje çıktı

Alkollü sürücü aydınlatma direğini devirip refüje çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 16:38
Adıyaman’da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğini devirerek refüje çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
