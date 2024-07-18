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Alkollü sürücü 4 kişiyi öldürdü! Dehşet anları kamerada

Alkollü sürücü 4 kişiyi öldürdü! Dehşet anları kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 08:55
Alkollüyken direksiyon başına geçti. Tam gaz güzellik salonuna girdi. 64 yaşındaki adamın hatası sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Mahkeme serbest kalması için 1 milyon dolar kefalet istedi.
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Alkollü sürücü 4 kişiyi öldürdü!
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