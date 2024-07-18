Alkollü sürücü 4 kişiyi öldürdü! Dehşet anları kamerada

Alkollüyken direksiyon başına geçti. Tam gaz güzellik salonuna girdi. 64 yaşındaki adamın hatası sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Mahkeme serbest kalması için 1 milyon dolar kefalet istedi.

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