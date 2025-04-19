19 Nisan 2025, Cumartesi
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Alkollü sürücü 2 aracı hurdaya çevirdi: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün 186 promil alkollü olduğu belirlenirken. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.