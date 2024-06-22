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Alkollü şahıslar polisin sabır taşını böyle çatlattılar...O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 12:08
Çanakkale'de 11 Haziran'da alkollü olarak kazaya karışan ve polise mukavemet eden iki şahsın o anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şahıslara güç kullanan polislerden birisi ve polise mukavemet eden alkollü o 2 kişi tutuklanmıştı. Polise direnen şahıslar, "Çağır abi jandarma, polis gelsin buraya, sen niye hava yapıyorsun ya, sen kimsin, senin sicil numaran ne abi' diye karşılık vermesi üzerine, polis memuru, ‘ben polis memuruyum' dedi. Görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerin ardından şahıslar ile polis memurların arasında itişme yaşandığı görülüyor.
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