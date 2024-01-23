Alkollü nakliyatçılar polisi çileden çıkardı

Bursa’da uygulama yapan polis ekipleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Denetimleri gören bir kamyon sürücüsü uygulama noktasını fark edince aracı yol kenarına park etti. Fakat polis ekiplerinin dikkatinden kaçamayan sürücü ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşsa da alkolmetreye üflemek zorunda kaldı.