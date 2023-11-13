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Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi

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Giriş: 13.11.2023 16:43
Olay, sabaha karşı Yeni Sanayi Sitesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda sigara denetimi yapan Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine nezaret eden sivil polis ekipleri ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K. güvenlik güçlerine saldırdı. Baba ve oğlu polis ekiplerine hakaretler savururken, olay yerine takviye polis ekibi istendi.
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