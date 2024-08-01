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Alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

Alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı

AA
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Giriş: 01.08.2024 09:08
Kütahya'da alkollü araç kullanan 14 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
Alkollü araç kullanan çocuk, kaza yaptı
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