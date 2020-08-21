Alkol denetiminden kaçan adam polislere zor anlar yaşattı: Zeki Müren de beni görecek mi?

Ankara'da trafik polislerinin alkol denetiminden kaçan Furkan B., kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden Furkan B., "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan Furkan B., polis aracına alındığı sırada da kameralara dönerek, "Zeki Müren de beni görecek mi?" dedi.

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne ilerleyen Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indiren polis ekiplerinin, alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu.

'ZEKİ MÜREN DE BENİ GÖRECEK Mİ?'

Ekip aracına binmemek için direnen Furkan B., kendisini yalnız bırakmayacağını söyleyen polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.