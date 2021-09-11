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Alkol alıp vatandaşlara bıçak ve sopayla saldırdılar...

İHA
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Giriş: 11.09.2021 15:59
Fatih’te alkol alan 2 kişi çevredeki vatandaşlara saldırdı. Şahısların ortalığı birbirine katması ve vatandaşların kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Fatih Laleli’de meydana geldi. İddiaya göre alkol alan 2 kişi henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle etraftaki vatandaşlara hakaretler yağdırarak, bıçak ve sopayla saldırmaya başladı. O anlarda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken kimileri de saldırganlardan kaçmaya başladı. Hemen polis ekiplerine haber verilirken olay yerine gelen ekipler, zanlıları kısa sürede gözaltına aldı. Öte yandan alanda yaşanan panik ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin ortalığı birbirine kattığı o anlar ve vatandaşların kaçtığı görüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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