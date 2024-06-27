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Alkol alıp kaldırımda sızdılar, ceplerinde kurcalanmadık yerleri kalmadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 16:18
Antalya'da alkol aldığı için kendinden geçtiği iddia edilen iki kişi, kaldırımda sızınca yanlarına gelen bir kişi ceplerini kurcaladı. O anlar olaya sessiz kalıp sadece ‘gitti telefon' diyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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