Alışveriş bağımlılığı giderek artıyor! Uyuşturucu kadar tehlikeli | Bağımlılık testi: En az beş soruya 'evet' diyorsanız dikkat!

Son zamanlarda alışveriş bağımlılığı giderek artıyor. Onyomani, diğer adıyla alışveriş bağımlılığı... Bu rahatsızlığa sahip kişiler ihtiyaç duymasalar bile, mutlu hissetmek için çılgınca alışveriş yapıyor. Sonrasında yaşadıkları pişmanlığı tüm bağımlılıklarda olduğu gibi yine alışveriş yaparak bastırmaya çalışıyorlar. Devamı aynı kısır döngü ve psikolojik yıkım... Bağımlılık testi: En az beş soruya 'evet' diyorsanız dikkat!