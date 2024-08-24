24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını araçla ezerek öldürdüler
Denizli'de kapanış saati gelen eğlence mekanına giremeyen grup ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Kendilerini içeri almayan işletmenin önünden defalarca süratle geçen şahıslar, son geçişlerinde ise aracı kalabalığın üzerine sürdü. Kapıda görevli 26 yaşındaki genç hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.