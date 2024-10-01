Alıkoydukları şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de silah zoruyla alıkoydukları bir şahsın 2 milyon lirasını gasp eden ikisi kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin şahsı restorandan çıkarıp götürdükleri anlara iliştin kamara görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin restorana gelişi ve restorandan ayrıldığı anlar yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN