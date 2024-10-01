01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Alıkoydukları şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 5 şüpheli yakalandı

Alıkoydukları şahsın 2 milyon lirasını gasp eden 5 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2024 16:46
Mersin'de silah zoruyla alıkoydukları bir şahsın 2 milyon lirasını gasp eden ikisi kadın 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin şahsı restorandan çıkarıp götürdükleri anlara iliştin kamara görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin restorana gelişi ve restorandan ayrıldığı anlar yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaspçı 5 şüpheli yakalandı
Gaspçı 5 şüpheli yakalandı
161 yıllık fener Çilesiz ailesine emanet
161 yıllık fener Çilesiz ailesine emanet
’Kurbağa adamlar’ Rojin için Van Gölü’ne daldı
'Kurbağa adamlar’ Rojin için Van Gölü’ne daldı
Van’da ceviz hasadı uzun sırıklarla yapılıyor
Van'da ceviz hasadı uzun sırıklarla yapılıyor
İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
Sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
Kars’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor
Kars’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor
Çankırı’da çifte gökkuşağı
Çankırı'da çifte gökkuşağı
Kamyon böyle ezdi
Kamyon böyle ezdi
Defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar
Defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar
7 katlı binanın yıkımı!
7 katlı binanın yıkımı!
İzmir’deki korkunç kaza kamerada
İzmir'deki korkunç kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster