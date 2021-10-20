Alıcısı hazır! Limon melisa kilosu 300 liradan satılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlandı. İhracat hedefinin olduğunu söyleyen çiftçi Mustafa Şirin, "Bu sene 2 dekar alanda limon melisa diktim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum." dedi.