20 Ekim 2021, Çarşamba
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Alıcısı hazır! Limon melisa kilosu 300 liradan satılıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlandı. İhracat hedefinin olduğunu söyleyen çiftçi Mustafa Şirin, "Bu sene 2 dekar alanda limon melisa diktim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum." dedi.