20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alıcısı hazır! Limon melisa kilosu 300 liradan satılıyor

Alıcısı hazır! Limon melisa kilosu 300 liradan satılıyor

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2021 12:23
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 2 dekar alanda limon melisa üretimine başlandı. İhracat hedefinin olduğunu söyleyen çiftçi Mustafa Şirin, "Bu sene 2 dekar alanda limon melisa diktim, seneye 30 dekar tarlam var, hepsine dikmeyi düşünüyorum." dedi.
Alıcısı hazır! Kilosu 300 liradan satılıyor
Alıcısı hazır! Kilosu 300 liradan satılıyor
Bir ilde daha kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı
Bir ilde daha kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı
Doktor tartıştığı meslektaşını pompalıyla öldürdü
Doktor tartıştığı meslektaşını pompalıyla öldürdü
Düğün arabaları şoke etti!
Düğün arabaları şoke etti!
Masumlar Apartmanı’nın Naci Hocası Deniz Tansel’in sevgilisi kim?
Masumlar Apartmanı'nın Naci Hocası Deniz Tansel'in sevgilisi kim?
A Haber patlama noktasında!
A Haber patlama noktasında!
Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim?
Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi kim?
Sahte altına 3 kuyumcuya tuzak!
Sahte altına 3 kuyumcuya tuzak!
Esra-Nur Yıldız cinayetinde yeni gelişme!
Esra-Nur Yıldız cinayetinde yeni gelişme!
Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Marmara için tehlike kapıda: Deniz hala soğumadı
Ayça Ayşin Turan’ın Estetiksiz Hali Görenleri Şaşırttı!
Ayça Ayşin Turan'ın Estetiksiz Hali Görenleri Şaşırttı!
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı
Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı
Daha Fazla Video Göster