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Alibeyköy'de tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı: 19 yaralı! İşte havadan görüntüler

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Giriş: 05.12.2022 12:09
İstanbul'da tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüs kaldırılıyor. İşte kaza yerinin havadan görüntüleri.
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