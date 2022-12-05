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Alibeyköy’de tramvay İETT otobüsüyle böyle çarpıştı! İŞTE KAZA ANI

DHA
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Giriş: 05.12.2022 10:03
Son dakika haberi...İstanbul Alibeyköy'de tramvay kazası meydana geldi. Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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