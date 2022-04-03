03 Nisan 2022, Pazar
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Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor! "Hayvanlarımız ölüyor"
Sultangazi'de İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle mavi ve yeşil tonlarda akıyor. Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede, farklı renklerde akan derenin etrafı da çöplerle dolu. İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin hemen yanında bulunan derenin çevresinde hayvan ölümleri de yaşandığı öne sürüldü