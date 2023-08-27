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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 11:51
Ali ve Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan tatili sırasında denizde kaza geçirdi. Çiftin sağlık durumu nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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