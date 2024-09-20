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Ali Erbaş İsrail'in katlettiği Ayşenur’un kabrini ziyaret etti

Ali Erbaş İsrail'in katlettiği Ayşenur’un kabrini ziyaret etti

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 08:51
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride soykırımcı İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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