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11.04.2020

Algı provokatörleri iş başında! Ekmek kavgası dediler işin aslı bakın ne çıktı |Video

Algı provokatörleri iş başında! Ekmek kavgası dediler işin aslı bakın ne çıktı. Bayrampaşa'da "ekmek kavgası" diyerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir trafik kazası sonrasında yaşandığı ortaya çıktı.

Algı provokatörleri yine sosyal medyada iş başındaydı. Ekmek kavgası dendi görüntüler defalarca sosyal medyada paylaşıldı. Üzerine uzun uzun konuşuldu ama işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı

Kavga, ekmek için değil bir kazanın ardından yaşanmıştı.

Tekmeli tokatlı kavganın kavganın adresi İstanbul Bayrampaşa... Dün akşam saatlerinde bir fırının önünde kavga çıktı. Kısa sürede bu kavga, sosyal medyada yayıldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanan ekmek kavgası dendi.

Polis, hemen inceleme başlattı ve o kavganın nedeninin bir trafik kazası olduğu ortaya çıktı.

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