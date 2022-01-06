Aleyna Tilki’yi korkutan takip kamerada!

Aleyna Tilki kardeşi Ayça ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet ederken bu sırada bir erkek sohbet etmek istedi. Ancak şarkıcı panikledi. Hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşırken ısrarcı hayranı ise onu takip etti.