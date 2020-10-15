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Aleyna Çakır olayında parmak izleri her şeyi ortaya çıkardı!

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Giriş: 15.10.2020 12:27
Güncelleme:15.10.2020 13:26
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında çok önemli gelişmeler yaşandı. Savcılık tarafından olaya dair araştırmalar sürerken Aleyna'nın ölü bulunduğu evde yapılan incelemenin raporu dava dosyasına dahil oldu. Rapor Aleyna'nın öldüğü gece evde yalnız olmadığını kanıtlarken parmak izleri sayesinde Ümitcan'ın evde olduğunu da kesin bir şekilde ortaya çıkardı.
Aleyna Çakır olayında önemli gelişme! Parmak izleri...
Aleyna Çakır olayında önemli gelişme! Parmak izleri...
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