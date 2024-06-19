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Alevlerle mücadelede 20. saat! A Haber yangın bölgesinden canlı yayında

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 12:50
Çanakkale Ecabat'ta dün saat 16 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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