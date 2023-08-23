Alevlerin ulaşamadığı yere sığındılar! Çanakkale'de yangından kaçan kedi ve köpek kurtarılmayı bekledi

Çanakkale'de yangından hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Köylerdeki kedi ve köpekler, alevlerden kaçarak yangının ulaşmadığı yerlere sığındı. Canını kurtarmaya çalışan hayvanları bölgede görev yapan gazeteci fark etti. Gazeteci köpek ve kedileri yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

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