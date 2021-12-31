31 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alevlerin içinden böyle atlayarak kurtuldular! Beyoğlu'nda korku dolu anlar
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.