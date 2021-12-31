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Alevlerin içinden böyle atlayarak kurtuldular! Beyoğlu'nda korku dolu anlar

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Giriş: 31.12.2021 06:49
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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