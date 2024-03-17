17 Mart 2024, Pazar
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Alevlere teslim olan TOFAŞ’ın sürücüsü yaralandı
Osmaniye’de seyir halindeyken motor bölümü yanan TOFAŞ’ın sürçüşü yaralandı.
Yangın, Düziçi Gökçayır köyünde meydana geldi. Mehmet T. İdaresindeki 67 TD 125 plakalı TOFAŞ marka aracın motor bölümü yanmaya başladı.
Yangın, Düziçi Gökçayır köyünde meydana geldi. Mehmet T. İdaresindeki 67 TD 125 plakalı TOFAŞ marka aracın motor bölümü yanmaya başladı.
angın üzerine durumu fark eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan TOFAŞ'ın sürücüsü yangında hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TOFAŞ adeta hurda yığınına döndü.