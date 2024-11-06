Alevlere teslim olan ev küle döndü!

Çankırı’nın Bayramören ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde, S.G.'ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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