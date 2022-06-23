Alevler onların yuvalarını yaktı! Yangından kurtarılan hayvanlar için seferberlik

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Evleri yanan hayvanlar, alevlerden kaçarak hayata tutunmaya çalıştı. Yanan alandan alınan tahliye edilen hayvanlara su ve yiyecek verildi. Koruma altına alınan kirpi ile kaplumbağa Yangın Komuta Merkezi’ne götürüldü.

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