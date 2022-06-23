23 Haziran 2022, Perşembe
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Alevler onların yuvalarını yaktı! Yangından kurtarılan hayvanlar için seferberlik
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Evleri yanan hayvanlar, alevlerden kaçarak hayata tutunmaya çalıştı. Yanan alandan alınan tahliye edilen hayvanlara su ve yiyecek verildi. Koruma altına alınan kirpi ile kaplumbağa Yangın Komuta Merkezi’ne götürüldü.