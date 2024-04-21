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Alevler gökyüzünü sardı, iki ahşap ev tamamen kül oldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 21.04.2024 15:51
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi.
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