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Alevler geceyi aydınlattı! Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 23:54
Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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