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Alevler evinin bahçesine kadar geldi! Gözyaşlarına hakim olamadı, köpeğiyle birlikte alevlerden kaçtı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.07.2024 18:18
İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin eve yaklaşmasıyla tavukları telef olan kadın ise o anları gözyaşları içinde anlattı. Yangın saat 13.37 sıralarında Beşyol Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 10 helikopter, 32 arazöz, 8 su ikmal ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.
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