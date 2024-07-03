03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Alevler evinin bahçesine kadar geldi! Gözyaşlarına hakim olamadı, köpeğiyle birlikte alevlerden kaçtı
İzmir’in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin eve yaklaşmasıyla tavukları telef olan kadın ise o anları gözyaşları içinde anlattı. Yangın saat 13.37 sıralarında Beşyol Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 10 helikopter, 32 arazöz, 8 su ikmal ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.