03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alevler etraflarını sardı! Kurtuluş için tek çareye sarılıp hayatta kaldılar

Alevler etraflarını sardı! Kurtuluş için tek çareye sarılıp hayatta kaldılar

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2021 16:19
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta iş yerinden yıllık izne ayrıldı. Ailesiyle baba ocağına giden Yılmaz, burada bir anda alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. Kurtuluş için tek çaresi kalan Yılmaz, ailesiyle birlikte oraya sığınınca hayatta kalmayı başardı.
Alevler etraflarını sardı! Kurtuluş için tek çareye sarılıp hayatta kaldılar
Alevler etraflarını sardı! Kurtuluş için tek çareye sarılıp hayatta kaldılar
İstanbulluların sivrisinekle imtihanı!
İstanbulluların sivrisinekle imtihanı!
Yeni evli çift balayını iptal edip alevlerin arasına daldı!
Yeni evli çift balayını iptal edip alevlerin arasına daldı!
Gökyüzünün kahramanları görev başında!
Gökyüzünün kahramanları görev başında!
A Haber yangınla mücadelenin kalbinde
A Haber yangınla mücadelenin kalbinde
Kahraman işçinin oğlu ile duygulandıran konuşması
Kahraman işçinin oğlu ile duygulandıran konuşması
Siteler tehdit altında! Tahliye çağrıları yapılıyor
Siteler tehdit altında! Tahliye çağrıları yapılıyor
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı!
Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi
Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi
'Bana büyü yaptı' dedi arkadaşını tüfekle öldürdü
'Bana büyü yaptı' dedi arkadaşını tüfekle öldürdü
Muğla'da ölüm kalım savaşı!
Muğla'da ölüm kalım savaşı!
Daha Fazla Video Göster