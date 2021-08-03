Alevler etraflarını sardı! Kurtuluş için tek çareye sarılıp hayatta kaldılar

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve tarımla uğraşan Harun Yılmaz, geçen hafta iş yerinden yıllık izne ayrıldı. Ailesiyle baba ocağına giden Yılmaz, burada bir anda alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. Kurtuluş için tek çaresi kalan Yılmaz, ailesiyle birlikte oraya sığınınca hayatta kalmayı başardı.