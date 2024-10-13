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Alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu

Alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 17:35
Hindistan’da alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu.
Alev topuna dönen araç paniğe neden oldu
Alev topuna dönen araç paniğe neden oldu
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