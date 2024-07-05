Alev topu şeklinde tanılanan cisim gökyüzünde!

Yalova semalarında meteor olduğu ileri sürülen tanımlanamayan parlak bir cisim görüldü. Cismin düşüş anı Yalova'dan birçok kişi tarafından gözlemlendi. Yalova'nın tüm ilçelerinden görülen hareket halindeki cisim cep telefonu kameralarına yansıdı. Meteor olduğu iddia edilen cismin yeryüzüne düştüğü ileri sürüldü. Sosyal medyada da tanımlanamayan cisimle ilgili birçok görüntü paylaşıldı. Parlak cismin Yalova'nın yanı sıra Marmara'daki birçok ilden görüldüğü öğrenildi.

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