15 Ocak 2022, Cumartesi
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Alev Savaşçıları'nın zorlu eğitimi A Haber'de
Alevlere kısa sürede müdahale etmek için zamanla yarışıyorlar. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları kurtarıyor, olası faciaları önlüyor. Peki, itfaiye erleri nasıl eğitiliyor. A Haber muhabiri Barış Türel konuğu ile aktaracak.