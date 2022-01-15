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Alev Savaşçıları'nın zorlu eğitimi A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 15:51
Güncelleme:15.01.2022 15:51
Alevlere kısa sürede müdahale etmek için zamanla yarışıyorlar. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları kurtarıyor, olası faciaları önlüyor. Peki, itfaiye erleri nasıl eğitiliyor. A Haber muhabiri Barış Türel konuğu ile aktaracak.
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