Alev Savaşçıları’nın zorlu eğitimi A Haber’de

Alevlere kısa sürede müdahale etmek için zamanla yarışıyorlar. İtfaiye erleri, yangında mahsur kalanları kurtarıyor, olası faciaları önlüyor. Peki, itfaiye erleri nasıl eğitiliyor. A Haber muhabiri Barış Türel konuğu ile aktaracak.