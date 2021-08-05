‘Alev Kuşları’nın pilotları seferber oldu! Yangınla mücadele kahramanları A Haber’de

Antalya ve Muğla'da büyük bir fedakarlıkla görev yapan yangın söndürme helikopteri pilotları, bu süreçte yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Alevleri söndürmek için can siperhane çaba gösteriyorlar. Türkiye orman yangınlarıyla topyekun mücadele ediyor.

Orman yangınlarına karşı karada orman işçileri havada ise helikopter pilotları büyük bir özveriyle mücadele etmeye çalışıyor. Sabah gün ışıdığında mesaiye çıkana pilotlar akşama kadar sayısız göreve çıkıyor.

"İNSAN MÜDAHALESİNİN LİMİTLERİNİ ZORLUYOR"

Yaşadıkları süreci anlatan pilot "Ben 2019'da İzmir'deki yangını da görmüştüm o tek yangındı 3 gün sürdü ama seferber olundu. Burada da parça parça ilk çıktığındaki poyrazın etkisiyle ne kadar tedbir alsanız da biraz geç kalınıyor çünkü burası insan müdahalesinin limitlerini zorluyor." ifadelerini kullandı.

İşlerinin zor olduğunu ama ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten kahraman pilot "Sabahın beş buçuğudan akşam gün batana kadar, bugünlerde 8-8 buçuğa kadar uçuş yapıyoruz. Böyle düşündüğümüzde sabahın 5 buçuğundan akşam 8'e kadar ortalama 10 12 saat havada geçiyor." şeklinde konuştu.

75 kilometre hızla alevlerin üzerine su bırakan helikopterler 3 saat havada kalabiliyor. Hayati öneme sahip helikopterler alevler en etkili müdahaleyi yapıyor.