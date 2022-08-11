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Alev hortumu oluştu! Havadan böyle görüntülendi

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Giriş: 11.08.2022 14:10
Son dakika haberi... ABD'nin California eyaletinde "alev hortumu" oluştu. O anlar havadan görüntülendi. Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti.

ABD'nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletine bağlı Los Angeles County'de çıkan "Sam" yangınında sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. O anlar havadan görüntülendi.


Los Angeles County İtfaiyesi, bölgedeki yangında şu ana kadar 150 dönüm alanın küle döndüğünü belirtti. 200 itfaiye eriyle alevlere müdahale edilirken, yangının yüzde 60'ı kontrol altına alındı.

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Alev hortumu havadan görüntülendi
Alev hortumu havadan görüntülendi
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