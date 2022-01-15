Alerjisine rağmen antibiyotik verdiler! Yanlış tedavi nedeniyle yaşam savaşı veriyor

Gaziantep'te yaşayan Sultan Cengiz, bel ağrısı çekince özel bir hastaneye gitti. Tedavi öncesi antibiyotiğe alerjisi olduğunu söyledi. Ancak tüm uyarılara rağmen antibiyotik içeren iğne yapıldı. Sultan Cengiz şimdi yaşam savaşı veriyor. Ailesi özel hastaneden şikayetçi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN