Alemlerin efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam! Hz. Nebi ahirete intikalinin 1391. yıldönümü

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam 632 yılında Hicri Rebiülevvel ayında Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Miladi olarak 8 Haziran Peygamber Efendimizin ahirete irtihalinin yıldönümü. Dünya hayatına vedasının üzerinden 1391 yıl geçti ancak Hz. Muhammed çağları aşan evrensel mesajları ile insanlığa seslenmeye devam ediyor.

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