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01.11.2019

Aldığınız ürünün paketine dikkatli bakın! Gıda paketlerine "trafik ışığı modeli uyarı" geliyor

Ambalajlı hazır gıdaların etiketleri "trafik ışıkları" şeklinde renklendirilecek. Gıdalardaki şeker ve tuz oranı ambalajlarda "kırmızı - sarı - yeşil" renklerle belirtilecek. Etiketlerde trafik ışığı uygulaması için Tarım ve Orman Bakanlığı gıda şirketlerine süre verdi. Peki renkler ne anlama geliyor? Hangi renkler ne demek? Uzman isim uygulamanın detaylarını A Haber'de anlattı.

Gıda paketlerine "trafik ışığı modeli uyarı" geliyor. Aşırı tuz ve şeker tüketiminin yol açtığı hastalıklardan korunmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Türk Böbrek Vakfı "trafik ışığı modeli" uyarı projesi geliştirdi. Türk Böbrek Vakfı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığına yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Bakanlık, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için gıda şirketlerine süre verdi.

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