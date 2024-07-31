Aldığı uyuşturucunun etkisi sıcakla birleşince kriz geçirip yere yığıldı, o anlar kameraya yansıdı

Manavgat'ta kaldırımda otururken bir anda yere yığılan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu, aldığı uyuşturucu ve aşırı sıcaktan dolayı sızıp kaldığı belirlendi. Gencin banktan kalkıp yere oturması ve titremeye başlayıp yattığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.