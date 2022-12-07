07 Aralık 2022, Çarşamba
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Aldığı hibeyle cam ve seramik atölyesi kurdu
"Nevşehir'de istihdamda sosyal sorumluluk adımı" projesiyle açılan cam ve seramik fabrikası, hem üretime hem de Nevşehirli kadınların istihdamına katkı sağlıyor. İşte aldığı hibeyle yola çıkan bir kadın girişimcinin başarısı…