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Aldığı hibeyle cam ve seramik atölyesi kurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2022 16:37
"Nevşehir'de istihdamda sosyal sorumluluk adımı" projesiyle açılan cam ve seramik fabrikası, hem üretime hem de Nevşehirli kadınların istihdamına katkı sağlıyor. İşte aldığı hibeyle yola çıkan bir kadın girişimcinin başarısı…
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