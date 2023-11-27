Aldattığını düşündüğü kocasından akılalmaz intikam! “Beni aldatmanın bedeli bu” diye bağırdı

Bursa'da bir kadın kendisini aldattığını düşündüğü kocasını 2'nci kattan aşağı attı. Yaralanan ve yerde hareketsiz yatan eşinin yanına giden kadın elindeki bıçakla başında bekledi.

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