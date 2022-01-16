Aldatıldığını öğrenen genç kadın öyle bir intikam aldı ki! Dünya bu intikamı konuşuyor! Aldatılan kadının intikamı Video İzle

Aldatılan eşlerin aldıkları intikamlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Genç kadının aldatıldığını öğrendikten sonra tam 82 tüp renkli sim ile yaptıkları, TikTok'ta izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. İşte aldatılan eşlerin çok konuşulan intikam biçimleri.