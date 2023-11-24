24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alarm verildi! Bomba siklon geliyor!

Alarm verildi! Bomba siklon geliyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 09:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yurt genelinin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilirken, bugün için özellikle Muğla, İzmir ve Balıkesir çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara, Ege ve Karadeniz için ise kuvvetli rüzgar tahmininde bulundu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle pazar günü hava sıcaklıklarının birden 8 ila 10 derece arasında düşeceği bildirilirken ve bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise sağanak yağış alarmı verildi. Öte yandan tarih verilerek "Bomba Siklon" uyarısı yapıldı.
Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı
Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı
Kara para trafiği deşifre oldu! “Şirinler” taktiği…
Kara para trafiği deşifre oldu! “Şirinler” taktiği…
Görenler hayrete düştü! Kutupları aratmadı
Görenler hayrete düştü! Kutupları aratmadı
Bağcılar’daki cinayet anı güvenlik kamerasında
Bağcılar'daki cinayet anı güvenlik kamerasında
Bugün öğretmenlerimizin günü...
Bugün öğretmenlerimizin günü...
Batan gemiden acı haber!
Batan gemiden acı haber!
Alarm verildi! Bomba siklon geliyor!
Alarm verildi! Bomba siklon geliyor!
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
Cesur yürekli, vatan sevdalısı öğretmenler…
Zonguldak’ta batan gemiden son yardım çağrısı
Zonguldak'ta batan gemiden son yardım çağrısı
A Haber deprem bölgesinde!
A Haber deprem bölgesinde!
Yıkım sonrası yeniden inşa: Neler yapıldı?
Yıkım sonrası yeniden inşa: Neler yapıldı?
Hırsızlar gazeteciye rüşvet teklif etti
Hırsızlar gazeteciye rüşvet teklif etti
Daha Fazla Video Göster