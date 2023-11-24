24 Kasım 2023, Cuma
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Alarm verildi! Bomba siklon geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yurt genelinin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilirken, bugün için özellikle Muğla, İzmir ve Balıkesir çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara, Ege ve Karadeniz için ise kuvvetli rüzgar tahmininde bulundu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle pazar günü hava sıcaklıklarının birden 8 ila 10 derece arasında düşeceği bildirilirken ve bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise sağanak yağış alarmı verildi. Öte yandan tarih verilerek "Bomba Siklon" uyarısı yapıldı.