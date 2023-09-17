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Alanya'da orman yangını

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Giriş: 17.09.2023 14:57
Antalya Alanya'da orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede etkili oldu. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, 5 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
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