Alanya'da korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor" dedi. Gelen son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.