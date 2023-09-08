Alanya'da feci kaza kamerada! Turistleri taşıyan safari aracı takla atmıştı...

Antalya Alanya'da Polonyalı turistleri taşıyan safari aracı takla attı. Feci kaza sonucu 1 Polonyalı turist hayatını kaybederken, 10 turist de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonyalı turistleri taşıyan safari aracının takla atması sonucu 1 Polonyalı turistin ölümü, 10 turistin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazaya neden olan beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.



Kaza, Antalya - Alanya istikameti D-400 karayolu tünel çıkışında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen safari aracı, beton mikseri ve otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından safari aracı takla atarak sürükledi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ters dönen safari aracında sıkışan Polonyalı turist T.P.K. (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 10 turist ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, beton mikseri sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.



KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikseri ile kazaya karışan bir aracın sürüş hakimiyetinden çıkıp safari aracına çarptığı, ardından da turistle dolu safari aracının da yan yatması yer aldı.