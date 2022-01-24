24 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye dövdü
Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu Alanya'da meydana gelen skandal olay ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı, kan donduran görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı hesaplarını etiketledi. Alanya'da gözü dönen bir baba çocuğunu öldüresiye dövdü. Elinde karnesini tutan babanın çocuğuna öldüresiye o anlar saniye saniye kaydedildi.