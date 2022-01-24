Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye dövdü

Alanya’da çocuğunun karnesini beğenmeyince öldüresiye döven babaya tepki yağdı! Baş aşağı çevirip yerden yere vurdu Alanya'da meydana gelen skandal olay ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı, kan donduran görüntülere Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı hesaplarını etiketledi. Alanya'da gözü dönen bir baba çocuğunu öldüresiye dövdü. Elinde karnesini tutan babanın çocuğuna öldüresiye o anlar saniye saniye kaydedildi.

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