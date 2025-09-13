13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu

Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 17:48
Edinilen bilgiye göre, Kayseri, Niğde, Adana illeri arasında bulunan 3 bin 756 metre rakımlı Aladağlara tırmanış gerçekleştiren Fransız kadın turist bir süre sonra yönünü kayıp ederek kayıp oldu. Durumun bildirilmesi üzerine, harekete geçen AFAD, UMKE, ve JAK ekipleri arama faaliyetleri başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama faaliyetleri sonucunda; dağcı kadın Niğde’ye bağlı Çamardı köyü yakınlarında sağ olarak bulundu. Ambulansa alınan kadın. Tedbir amaçlı tedavi altına alındı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
3. Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu tamamlandı
3. Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu tamamlandı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 10 tutuklama
Anadolu diyarı ahiler şehri Kırşehir’de
Anadolu diyarı ahiler şehri Kırşehir'de
Zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Zeytinlik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Salda Gölüne inen geyik kamerada
Salda Gölüne inen geyik kamerada
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
Aladağlarda kayıp olan Fransız turist bulundu
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı
Kadıköy’de su borusu patladı: AVM otoparkı göle döndü
Kadıköy'de su borusu patladı: AVM otoparkı göle döndü
Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı
Trabzon'da minibüs tıra arkadan çarptı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
‘Derman Ali Baba’nın vasiyeti Cumhurbaşkanına ulaştırılacak
‘Derman Ali Baba'nın vasiyeti Cumhurbaşkanına ulaştırılacak
Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı
Eski karısını eşarbıyla boğan zanlı tutuklandı
Daha Fazla Video Göster